Ormanlar yangınlara teslim oldu

Adana, Ankara ve Zonguldak'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken, Adıyaman'daki yangın kontrol altına alındı.

Türkiye, yaz mevsiminin başından bu yana çeşitli illerde çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Hemen her gün farklı noktalarda çıkan yangınlara bugün yenileri de eklendi.

Adana, Ankara ve Zonguldak'ta çıkan yangınlara yüzlerce kişilik ekiplerle müdahale devam ediyor.

Adıyaman'da çıkan yangın ise kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'da orman yangını VİDEO

ANKARA

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde Çökecik bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.

ADANA



Adana'nın Karaisalı ilçesi, Yerköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve iş makinesi ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.



Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak ve Adıyaman'da orman yangını VİDEO

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Karabük'ten de destek ekipler gönderildi.



Yaklaşık 100 dönüm alanı etkileyen yangını söndürmek için 40 arazöz, 3 dozer ve 100 kişilik ekiple çalışma yürütülüyor.



Yangını söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.



Araçlarıyla bölgeye giden köylüler de ekiplere yardım ediyor.

ADIYAMAN

Adıyaman'da, merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanı görenler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

4 SAATTE 60 HEKTAR YANDI

Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Yangın nedeniyle 60 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.