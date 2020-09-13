Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demir attı.
- DHA
- 13.09.2020 - 14:34
- Güncelleme : 13.09.2020 - 14:34
Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü.
3 BİN 500 KİLOMETRELİK ALANDAN VERİ TOPLADI
Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı.