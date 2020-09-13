Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

    Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demir attı.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 14:34
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 14:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

    Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü.

    3 BİN 500 KİLOMETRELİK ALANDAN VERİ TOPLADI

    Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı.

    Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi #1

    Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi #2

    Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi #3

    Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi #4

    Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi #5

    Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir