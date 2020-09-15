Geminin, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, aylık ikmal ve bakımı için Antalya Limanı’na yanaştı.

Oruç Reis, bu limana yanaşarak bakıma alındı. Geminin, bakımının ardından yeniden bir Navtex yayınlayıp, Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

ORUÇ REİS BAKIMDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis'in yeni Navtex yayınlamaması hakkında, “Çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir." açıklamasını yapmıştı.

Oruç Reis Antalya’da bakıma alındı ViDEO

ANTALYA POLİSİNDEN ANLAMLI SELAM

Antalya polisi, Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan ve son olarak Antalya Limanı’na demirleyen Oruç Reis gemisini selamladığı klibi, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu anların görüntüsü ise klip olarak hazırlanıp İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis'i ikmal ve bakım için geldiği Antalya Limanı’nda saygıyla selamlıyoruz." notuyla paylaşıldı.