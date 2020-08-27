Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi
Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de 1 Eylül'e kadar sismik arama faaliyetlerine devam edecek
- AA
- 27.08.2020 - 13:55
- Güncelleme : 27.08.2020 - 13:55
Türkiye'nin, engelleme çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de sismik tarama ve sondaj faaliyetleri devam ediyor.
Doğu Akdeniz'de sismik tarama faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisi için NAVTEX ilan edilmişti.
1 EYLÜL'E KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
İlan edilen NAVTEX, 23 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Yeni bir NAVTEX ilanı ile Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.
Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemileri, 27 Ağustos-1 Eylül arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacak.
Navtex’in 1 Eylül’de saat 20.59’da yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.