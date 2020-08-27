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    Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi

    Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de 1 Eylül'e kadar sismik arama faaliyetlerine devam edecek
    • AA
    • 27.08.2020 - 13:55
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 13:55
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    Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi

    Türkiye'nin, engelleme çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de sismik tarama ve sondaj faaliyetleri devam ediyor.

    Doğu Akdeniz'de sismik tarama faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisi için NAVTEX ilan edilmişti.

    1 EYLÜL'E KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

    İlan edilen NAVTEX, 23 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Yeni bir NAVTEX ilanı ile Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

    Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemileri, 27 Ağustos-1 Eylül arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacak.

    Navtex’in 1 Eylül’de saat 20.59’da yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.

    Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi #1

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