Osmaniye'de dolu ve sağanak etkili oldu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji'den yapılan tahminler sonrası Osmaniye'de beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Kadirli ilçesinde saat 18.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi düştü Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü. Bazı yollar dolu nedeniyle beyaza büründü. Cadde ve sokaklar göle döndü Kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa süre sonra dolu yağışı son bulurken, sağanak da hafifledi. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.