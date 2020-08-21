Bankadan emekli maaşını çeken 75 yaşındaki adamın cebinden 1000 lira parası çalındı. Yaşlı adamın eşi "Bizi aç bıraktın" diyerek, paralarını getirmesi için hırsıza seslendi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Arık , çarşı merkezindeki bankaya giderek emekli maaşını çekti.

Paranın bir bölümüne taksitle aldığı buzdolabının taksitini ödeyen yaşlı adam daha sonra elektrik faturasını da ödeyerek dolmuşla evine geldi.

EVE DÖNÜNCE PARASININ ÇALINDIĞINI FARK ETTİ

Eve geldiğinde maaşından kalan 1000 TL’nin cebinde olmadığını fark eden Hasan Arık durumu eşine anlattı.

Osmaniye'de emekli adamın 1000 lira parası çalındı VİDEO







"BİZİ AÇ BIRAKTIN, ALLAH AŞKINA PARAMIZI VER"

Yaşlı adamın eşi Habibe Arık ise konuyla ilgili olarak, “Bizim emekli maaşımızdan başka bir şeyimiz yok, eşim konuşamıyor. Daha önce felç geçirdi. Maaşını çektikten sonra ödemeleri yapmış eve geldi. Maaştan kalan 1000 lira ile 1 ay geçinecektik. Ama yok cebinden alınmış. Cebinden paranın düşmesi imkansız. Kendisi de çalındı diyor zaten. Bu parayı alan kişiye sesleniyorum. Bizi aç bıraktın Allah aşkına paramızı geri getir” dedi.



