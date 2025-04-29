Osmaniye'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

İHA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi mevkiinde, Fırat Ş. idaresindeki 21 AFA 658 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aynı yöne giden Ahmet G. idaresindeki 79 ACE 354 plakalı tıra arkadan çarptı.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle takla atan ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşanan kaza sonrası TAG Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış