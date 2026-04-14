Osmaniye'de kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de ot toplama için yaylaya giden kişi, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı köyü Çelten Yaylası mevkiine yakınlarıyla birlikte çiriş otu toplamak için giden Kemal Topal, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Topal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)