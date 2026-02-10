- Osmaniye'de otomobille çarpışan kamyonet devrildi.
- Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi, soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Osmaniye'de Toprakkale kara yolu Sebze Hali mevkiinde otomobil ile kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yan yatarken kazada sürücüler yaralandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.