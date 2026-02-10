Abone ol: Google News

Osmaniye'de otomobille çarpışan kamyonet devrildi

Osmaniye'de otomobille çarpışan kamyonetin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 04:37
  • Osmaniye'de otomobille çarpışan kamyonet devrildi.
  • Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi, soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de Toprakkale kara yolu Sebze Hali mevkiinde otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yan yatarken kazada sürücüler yaralandı.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar  ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

