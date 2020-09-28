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    Osmaniye'de PKK'ya ait sığınak bulundu

    Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ortaya çıkarıldı.
    • AA
    • 28.09.2020 - 16:13
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    Osmaniye'de PKK'ya ait sığınak bulundu

    Terörle mücadele arazide kararlılıkla devam ediyor.

    Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı ve içerisinde el yapımı patlayıcı malzemeleri bulunan sığınak tespit edildi.

    Sığınakta, yaşamsal malzeme ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    MALZEMELERE EL KONULDU

    İncelemenin ardından delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak patlatılarak imha edildi.

    Osmaniye de PKK ya ait sığınak bulundu #1

    Osmaniye de PKK ya ait sığınak bulundu #2

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