Osmaniye'de PKK'ya ait sığınak bulundu
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ortaya çıkarıldı.
- AA
- 28.09.2020 - 16:13
Terörle mücadele arazide kararlılıkla devam ediyor.
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı ve içerisinde el yapımı patlayıcı malzemeleri bulunan sığınak tespit edildi.
Sığınakta, yaşamsal malzeme ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
MALZEMELERE EL KONULDU
İncelemenin ardından delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak patlatılarak imha edildi.