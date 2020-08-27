ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS hatırlatması

DGS adaylarının, 27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitim bilgilerini kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili açıklama yaptı.

Aygün, DGS adaylarının, değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden seçerek onaylamaları gerektiğini bildirdi.

DGS UYARISI

Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinizi YÖKSİS'ten kontrol etmeniz ve değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilginizi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden seçerek onaylamanız gerekmektedir." dedi.