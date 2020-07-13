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    ÖSYM'den KPSS başvurusu hatırlatması

    Sınav başvurularının, bugün saat 23.59'da biteceği belirtildi.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 11:48
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    ÖSYM'den KPSS başvurusu hatırlatması

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları bugün sona eriyor.

    Başvuruların, saat 23.59'a kadar alınacağı belirtildi.

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Twitter üzerinden bu konuda bir hatırlatma yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

    KPSS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERECEK

    "2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular bugün sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecektir."

    ÖSYM'den KPSS başvurusu hatırlatması #1

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