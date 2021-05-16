Otobüs biletleri satışı yüzde 100'e ulaştı

17 günlük kapanmanın başlangıcında memleketine giden vatandaşların, kapanmanın bitmesiyle İstanbul'a dönüş telaşı başladı.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla 29 Nisan Perşembe gününde 17 günlük tam kapanmaya geçilmişti.

Tam kapanmanın 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek olmasıyla memleketine giden vatandaşların İstanbul'a dönüş telaşı başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ''Kademeli Normalleşme Tedbirleri''nde, şehirlerarası seyahetlere yüzde 50'ye kadar yolcu kısıtlaması geldi.

İstanbul'a dönüş biletlerini yüzde 100 kapasiteyle satan firmalar ne yapacağını şaşırdı.

YOĞUNLUK BİR HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Tam kapanma öncesinde İstanbul’dan ayrılanlar, dönüş yolculuklarına erken saatlerde başlayacak. Durum böyle olunca İstanbul’a dönüşlerde bilet bulmak da güçleşiyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş biletlerinin tükenmeye yakın olduğunu söyleyen seyahat firması yetkilileri, yoğunluğun bir hafta boyunca süreceğini dile getirdi.

YÜZDE 50 YOLCU KAPASİTESİ, FİRMALARI ZORA SOKTU

Biletlerini yüzde 100 kapasiteyle satan firma yetkilileri ise oluşan yeni durumla ne yapacağını şaşırdı.

BİLET FİYATLARINA ZAM SİNYALİ

Yolculara biletleri iade edeceklerini söyleyen yetkililer, bilet fiyatlarının yükselebileceğini ifade etti.

''DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞMIŞ DURUMDA''

Taleplerin oldukça yoğun olduğunu söyleyen firma yetkilisi Halis Tekin, “Biz İstanbul-Hatay, Hatay-İstanbul bölgesinde çalışıyoruz. Bölgemiz en az 10 firmadan ibaret. Her firmada 4-5 otobüs, Allah izin verirse yarın Hatay’dan İstanbul’a sefer alacak. Şu an bilet yok. Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış durumda. İlk bir hafta doluluk oranı yüzde 70-80 arasında olur” şeklinde konuştu.