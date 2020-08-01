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Otomobil sulama kanalına devrildi, 2 kişi boğuldu
Şanlıurfa’da sulama kanalına devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.
- İHA
- 01.08.2020 - 20:46
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Küçük Düzlük kırsal Mahallesi yakınlarında Abdullah Karadaş’ın (27) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ’ye ait sulama kanalına devrildi.
Devrilen otomobil akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
AMCA-YEĞEN BOĞULDU
Olay yerine giden dalgıç polisler, kanala girerek otomobili buldu. Halat bağlanarak çıkartılan otomobilin sürücüsü Abdullah Karadaş ile 5 yaşındaki yeğeni Mehmet Emin Karadaş’ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.