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    ÖTV zammı sonrası ikinci el oto fiyatları arttı

    ÖTV zammı sonrası ikinci el oto fiyatları arttı

    ÖTV oranlarının artmasının ardından ikinci el oto fiyatları ederinden fazla fiyata satılmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 14:15
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    Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV’de yeni oranlar yürürlüğe girdi.

    Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar ikinci el arabalara yönelirken, ikinci el pazarında fiyatlar yükseldi.

    Bursa’da her pazar günü kapılarını açan ikinci el oto pazarı bugün yine erken saatlerde doldu taştı. İkinci el araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile yeni araç alacakların bir araya geldiği oto pazarında adım atacak yer kalmadı.

    ÖTV zammı sonrası ikinci el oto fiyatları arttı #1

    BAKMAKLA YETİNDİLER

    Günün erken saatlerinde ikinci el oto almak için pazarı adım adım gezen vatandaşlar, bekledikleri fiyatları göremeyince şaşırdı. Geçen hafta sonu gelen ÖTV zammının ardından ikinci el oto fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar otomobil alamadan sadece bakmakla yetindi.

    ÖTV zammı sonrası ikinci el oto fiyatları arttı #2

    İLAN SİTELERİNDE DE FİYATLAR ARTTI

    İnternetteki ilan sayfalarında da ikinci el araba fiyatları rekor seviyede arttı. ÖTV zamları sonrası birçok ilanın fiyatları zirve yaptı

    ÖTV zammı sonrası ikinci el oto fiyatları arttı #3

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