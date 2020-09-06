ÖTV zammı sonrası ikinci el oto fiyatları arttı

ÖTV oranlarının artmasının ardından ikinci el oto fiyatları ederinden fazla fiyata satılmaya başladı.

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV’de yeni oranlar yürürlüğe girdi.

Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar ikinci el arabalara yönelirken, ikinci el pazarında fiyatlar yükseldi.

Bursa’da her pazar günü kapılarını açan ikinci el oto pazarı bugün yine erken saatlerde doldu taştı. İkinci el araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile yeni araç alacakların bir araya geldiği oto pazarında adım atacak yer kalmadı.

BAKMAKLA YETİNDİLER

Günün erken saatlerinde ikinci el oto almak için pazarı adım adım gezen vatandaşlar, bekledikleri fiyatları göremeyince şaşırdı. Geçen hafta sonu gelen ÖTV zammının ardından ikinci el oto fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar otomobil alamadan sadece bakmakla yetindi.

İLAN SİTELERİNDE DE FİYATLAR ARTTI

İnternetteki ilan sayfalarında da ikinci el araba fiyatları rekor seviyede arttı. ÖTV zamları sonrası birçok ilanın fiyatları zirve yaptı