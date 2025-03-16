Oyuncu Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan Gülümser Gülhan hayatını kaybetti.

DAVACI VE POSTACI FİLMLERİYLE TANINIYORDU

Gülhan özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Acı haberi, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Vakfın açıklamasında; "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.