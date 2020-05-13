Bodrum Belediyesi, Yılmaz Özdil’in villasının kaçak bölümlerinde yıkım çalışmalarını başlattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını yazdığı kitaplarıyla öne çıkan gazeteci Yılmaz Özdil’in, Muğla’nın Bodrum ilçesinde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri, evi mühürlemişti.

Olayın ardından site sakinleri, Özdil’in komşularının evini de şikayet etmiş ve sitedeki pek çok ev mühürlenmişti.

KENDİSİ YIKMADI

Bodrum Belediyesi, kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil 'e tebligat gönderdi. Özdil'e gönderilen tebligata göre; yıkım işlemleri 13 Mayıs'a kadar yapılmazsa, yıkımı belediye ekipleri yapacaktı.

Özdil’in villasında yıkım başladı ViDEO

YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bodrum Belediyesi’ne bağlı ekipler, encümen kararı ile yıkımı onaylamasının ardından sabah erken saatlerde Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villaya gelerek, yıkım çalışmalarına başladı.

KİREMİTLERDEN BAŞLADILAR

Yaklaşık 10 kişiden oluşan belediyenin çeşitli birimlerinden oluşan ekip, evde önce inceleme yaptı. Ellerinde balyoz ve hiltiler bulunan ekip, yıkım çalışmasına önce evin eklentisinin üstündeki kiremitleri toplayarak başladı.

4 araç ile siteye gelen belediye görevlilerinin, yıkım esnasında evin ruhsatlı olan bölümünün zarar görmemesi için itina gösterdikleri gözlendi.

İMAR AFFINI ELEŞTİRDİ, AFTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında, "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye’de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" yazısını kaleme almıştı.

Yazdığı yazıyla çelişen Özdil'in, imar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı eşi adına, yapı kayıt belgesi aldığı ortaya çıktı.









































