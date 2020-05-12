Özdil'in villasının yıkımına geri sayım

Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasında yapılan kaçak bölümlerin yıkılmasına, sayılı saatler kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan kitaplarıyla büyük gelirler elde eden Yılmaz Özdil'in, kaçak villasında son güne gelindi...

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde Yılmaz Özdil'in eşine ait villada, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kaçak yapılar tespit edilmesinin ardından inceleme başlatılmıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edilmişti. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil 'e tebligat gönderdi.

KENDİSİ YIKMAZSA BELEDİYE YIKACAK

Özdil'e gönderilen tebligata göre; yıkım işlemleri 13 Mayıs'a kadar yapılmazsa, yıkımı belediye ekipleri yapacak.

Belediyenin de yapmaması halinde yıkım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirecek.