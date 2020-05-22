Özdil'in yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin talebi olan yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villanın, kaçak yapılmış bölümleri olduğu tespit edilmiş ve yıkım kararı verilmişti.

Özdil, karara itiraz etmiş, yıkım bir süre durdurulmuştu. Yürütmeyi durdurma talebini inceleyen Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, kararını verdi.

DURDURMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili yürütmesinin durdurulması talebini 'hukuka uygun olduğu' gerekçesiyle reddetti.

Daha önce idarenin savunma vermesi için işlemi geçici olarak durduran mahkemenin yürütmeyi durdurma ile ilgili son kararı 'ret' yönünde oldu.

Böylece Yılmaz Özdil'in villasının kaçak olduğu ileri sürülen bölümlerinin yıkılmasının önü açıldı.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Söz konusu kararda, ilgili kanunda belirtilen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Muğla 1'inci İdare Mahkemesi bir başka kararında ise yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini ele aldı. Mahkeme, yapı kayıt belgesi işlemi iptalinin de hukuka uygun olduğu için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti.