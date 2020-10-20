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    Özgür Duran'ın ailesi Kadir Şeker'e verilen hapis cezasına itiraz etti

    Konya'da öldürülen Özgür Duran'ın ailesi, Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasını az bularak, avukatları aracılığıyla itirazda bulunmak üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 11:38
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    Özgür Duran'ın ailesi Kadir Şeker'e verilen hapis cezasına itiraz etti

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda 5 Şubat akşamı meydana gelen olayda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbede esnasında Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.

    Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 14 Ekim günü görülen karar duruşmasında, önce ömür boyu hapse çarptırıldı.

    12,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

    Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilip, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    Özgür Duran ın ailesi Kadir Şeker e verilen hapis cezasına itiraz etti #1

    CEZAYI AZ BULDULAR

    Öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, avukatları aracıyla Kadir Şeker'e verilen hapis cezasına itirazda bulunmak üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, ''Karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.'' denildi.

    CUMHURİYET SAVCILIĞI VE AVUKATLARI DA İTİRAZDA BULUNDU

    Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, geçen cuma günü Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi.

    Kadir Şeker'in avukatları da yerel mahkemenin verdiği hapis cezası ve tutukluk halinin devamı kararına itiraz için dün bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

    Özgür Duran ın ailesi Kadir Şeker e verilen hapis cezasına itiraz etti #2

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