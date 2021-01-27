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    Özlem Şeker, şehit babası gibi polisliği seçip Çukurova'ya emniyet müdürü oldu
    • Özlem Şeker, şehit babası gibi polisliği seçip Çukurova'ya emniyet müdürü oldu

    Özlem Şeker, şehit babası gibi polisliği seçip Çukurova'ya emniyet müdürü oldu

    Adana'nın Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne, şehit kızı 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Şeker atandı.
    • AA
    • 27.01.2021 - 02:36
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 02:59
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    Polis memuru babası Nebi Şeker'i, İstanbul'da 1991 yılında terör saldırısında kaybeden Özlem Şeker, babasının mesleğini sürdürmek için 1996'da Polis Akademisine girdi.

    MESLEĞE OSMANİYE'DE BAŞLADI

    Şeker, akademideki 4 yıllık eğitiminin ardından mesleğe 2000 yılında komiser yardımcısı olarak Osmaniye'de başladı. 2002'de Adana'ya atanan Şeker, 2008'de Batman'da, 2011'de tekrar Adana'da görevlendirildi.

    Adana'nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü Özlem Şeker göreve başladı-Video

    Özlem Şeker, şehit babası gibi polisliği seçip Çukurova ya emniyet müdürü oldu #1

    ÇUKUROVA'DA EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

    Bir çocuk annesi Şeker, yaklaşık 10 yıldır Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

    İlçede görevine başlayan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Şeker, ekipleriyle denetimlere katıldı.

    Özlem Şeker, şehit babası gibi polisliği seçip Çukurova ya emniyet müdürü oldu #2

    "BİR BAYAN İÇİN GURUR VERİCİ"

    Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevinden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bir bayan için bu, gurur verici bir görev. Ben de elimden geldiği kadar en başarılı şekilde görevimi yapacağım." ifadelerini kullandı.

    Özlem Şeker, şehit babası gibi polisliği seçip Çukurova ya emniyet müdürü oldu #3

    Özlem Şeker, şehit babası gibi polisliği seçip Çukurova ya emniyet müdürü oldu #4

    Özlem Şeker, şehit babası gibi polisliği seçip Çukurova ya emniyet müdürü oldu #5

    Özlem Şeker, şehit babası gibi polisliği seçip Çukurova ya emniyet müdürü oldu #6

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