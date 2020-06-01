Pakdemirli: Çin'e süt ihracatının kapıları açıldı

54 tesisin Çin'e süt ürünleri ihracatı yapabileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimizin gereken payı alacağına olan inancım tam" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Hayvancılığın sağlıklı toplumun, güvenilir gıdanın ve güçlü ekonominin, bugünkü ve bundan sonraki en temel dinamiği olacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak hayvancılığa dair politikaları sürdürülebilir üretim ve katma değerli ürün hedefine uygun olarak belirlediklerini söyledi.

Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, "Süt sektöründe net ihracatçı konumda olan ülkemiz 2019 yılında süt ve süt ürünleri ihracatını, bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara taşımıştır." dedi.

"ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZARININ KAPILARI AÇILMIŞTIR"

Türkiye'den AB ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığını belirten Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Süt sektöründe net ihracatçı konumda olan ülkemiz 2019 yılında süt ve süt ürünleri ihracatını, bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara taşımıştır. Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren yapılan çalışmalar doğrultusunda Türk üreticileri için dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyeti pazarının kapıları açılmıştır. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesinde açıkladığımız 54 tesisimiz Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ürünleri ihracatı yapabilecek.





"ÜRETİCİLERİMİZ, ÇİN PAZARINDAN GEREKEN PAYI ALACAK"

Üretmek kadar pazarlamanın da önemli olduğu günümüz şartlarında, Çin pazarı gibi büyük bir pastadan süt ve süt ürünleri üreticilerimizin gereken payı alacağına olan inancım tam. Hem süt üreticilerimize hem de süt ürünleri üretici firmalarımıza hayırlı olsun. Bakanlık olarak diğer ürün gruplarının da dünya pazarında yer almasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."





SÜT EYLEM PLANI

Öte yandan Pakdemirli, Türkiye'de 200'den fazla peynir çeşidi bulunduğuna dikkati çekerek, bunların 17'sinin coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu anlattı.

Sektörün tümüne hitap edecek geniş kapsamlı bir "Süt Eylem Planı" hazırlandığını belirten Pakdemirli, "Çünkü biz sütten ağzı yanan değil, sütle dünyayı doyuran bir ülke olmak gayretindeyiz. Gönülden inanıyorum ki; inşallah sağlıklı gıda tedarikinde öncü ülkelerden birisi de Türkiye olacaktır.

Bu bağlamda; sektörümüzün Dünya Süt Günü'nü kutluyor, 'Sağlık İçin, Süt İçin' diyorum. Bütün çiftçi, yetiştirici ve üreticilerimize, sizlerin şahsında selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor, kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GEZEN HİBRİT SAĞIM SİSTEMİ SERİ ÜRETİME HAZIR

Bakanlıkça geliştirilen Gezen Hibrit Sağım Sistemi projesinin prototipinin hazır olduğunu de belirten Pakdemirli, bu konuda seri üretim aşamasına gelindiğini aktardı.

Bakan Pakdemirli, söz konusu sistemle işletme maliyetini düşürmeyi, sağım hijyenini sağlamayı, sağım işini düşük emek ve maliyetle gerçekleştirerek kolaylaştırmayı, mera hayvancılığı yapan ve sütü sağmayan üreticimizin sağımını gerçekleştirerek, küçükbaş hayvan sütünü ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

PİLOT İLLER BELİRLENDİ

Pakdemirli, "Ayrıca kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için bu yıl içerisinde, öncelikle pilot olarak belirlediğimiz Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerimizi, 2 yıl sonra ise tüm illerimizi sınıflandırılan çiğ süt destekleme kapsamına alarak, kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz." diye konuştu.

Süt üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak, 22.9 milyon tona ulaştığını belirten Pakdemirli, Türkiye'nin süt üretiminde yüzde 107'lik oran ve dünya sıralamasında 8'inci olmasıyla kendi kendine yettiğini söyledi.

İŞLETME KÂRLILIĞI HEDEFİ

Pakdemirli, işletme kârlılığı için süt/yem paritesinin 1,3 olmasının istendiğine dikkati çekerek, Ekim 2019'da açıklanan süt fiyatıyla paritenin yaklaşık 1,5'e ulaştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Pakdemirli ve diğer katılımcılar süt içerek, Dünya Süt Günü'nü kutladı.