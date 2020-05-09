Pandemi doktoru iki ay sonra çocuklarıyla hasret giderdi

İzmir'de görevli olan doktor Deniz Atasever, iki aydır ayrı kaldığı çocukları ile, Anneler Günü için parkta bir araya geldi.

İzmir Kent Hastanesi pandemi servisinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever, yaklaşık iki ay önce koronavirüs hastalarını tedavi ettiği için ailesini virüs riskinden korumak amacıyla çocukları İnci ve Kaan'dan ayrılarak yalnız yaşamaya başladı.

İKİ AY SONRA ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Hayat kurtarmak için pandemi servisinde yoğun bir tempoda özveriyle çalışan anne, iki ayın sonunda ilk kez Anneler Günü için çocuklarıyla parkta bir araya geldi.

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"SARILMIYOR OLSAK DA BİR ARAYA GELMEK YETİYOR"

Çocuklarını gördüğü için çok heyecanlı olduğunu söyleyen anne, "Bugün onları gördüğüm için heyecanlıyım. Onları çok özledim. Umarım bu seneden sonra artık uzakta geçireceğimiz günler olmaz. Gelecek sene kucaklaşmalı bir Anneler Günü geçiririz. Bugün maskelerimizle bir araya geldik el dezenfektanı kullanıyoruz. Sarılamıyor olsak da bir araya gelmek bile yeter" diye konuştu.





"İNSANLARIN SEVDİKLERİNİ GÖREMEMESİ ÇOK ZOR"

Son iki aydır koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Dr. Atasever, "Pandemi hepimizi çok etkiledi ama özellikle hekim grubunu daha çok etkiledi. İki aydır hastanede bir servis kurduk ve bu serviste korona hastalarını takip ediyoruz. İnsanların sevdiklerini, canlarını göremiyor olmaları çok zor yine de bir şekilde bugünleri atlatacağız. Çocuklarımla kameradan, ekrandan görüşüyorum. Bu hastalıkla ilgili bilinmezlikler bir yana ailemden uzak kalmak bir yana hepsi çok zorlayıcıydı" dedi.





"İYİ Kİ BUGÜN GÖRDÜK"

Parkta annesinin Anneler Günü'nü kutlayan 14 yaşındaki İnci, "Bugün onu burada gördüm sarılamadım ama yine de iyi hissettim. Çocuklarıyla birlikte olan bütün anneler çok şanslılar. Biz onu göremiyoruz ama çok seviyoruz iyi ki bugün onu görme şansımız oldu" diye konuştu.

Annesini görür görmez sarılmak isteyen Kaan ise "Annemi özledim. Buraya geldiğimde sarılamadığım için moralim bozuldu. Yine de annemle buluşabildiğim için güzel oldu" dedi.