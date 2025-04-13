Pazara gidene bedava: Tam 24 bin 700 tane dağıtılacak...

İHA

anya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan su kabağı fidelerinin ilk dağıtımı 15 Nisan Salı günü saat 09:30’da Salı pazarında yapılacak.

Fidelerin dağıtımları farklı zamanlarda kurulacak olan pazarlarda devam edecek.

Su kabağı kurutulduktan sonra tarih boyunca çeşitli alanlarda kullanılmıştır. İçi temizlenerek içme suyunun depolanması için kullanılmış, sıcak yaz günlerinde suyu soğuk tutma özelliğinden dolayı termos vazifesi görmüştür.

Ayrıca yağ ve un gibi malzemeleri saklamak için kullanılmıştır.

Günümüzde şekerlik, vazo, çiçek saksısı, kepçe, abajur, aplik, saklama kapları, kalemlik, mutfak gereçleri, büro malzemeleri olarak dekoratif amaçlı değerlendirilmektedir.

24 BİN 700 FİDE

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü seramızda bu yıl üretimi yapılan 24 bin 700 adet su kabağı fidesi halkımızın yoğun olarak kullandığı halk pazarlarında ücretsiz dağıtılacaktır."