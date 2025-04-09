Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor..
Düzenlenen başarılı operasyonlarla teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi..
Son operasyon Pençe-Kilit bölgesinde yapıldı..
TERÖRİSTLERİN MAĞARASI İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağaranın içindeki yaşam malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi..
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirildi.
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