İstanbul'un Pendik ilçesinde süratli şekilde gittiği iddia edilen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen 4 kişi ağır yaralandı.

Ankara Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında yaşanan kazada, içerisinde 3 kişinin bulunduğu pikap araç, iddiaya göre süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına çarptı.

2'Sİ ÇOCUK, 1'İ HAMİLE 4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Durakta bekleyen 2'si çocuk biri hamile bir kadın olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerinden kaçmaya çalışan pikaptaki 3 kişi vatandaşlar tarafından kovalandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

PİKAPTAKİLER KAZANIN ARDINDAN KAÇTILAR

Kazanın hemen ardından yaşanan panik, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan yaralılar görülürken, pikaptan inen kişilerin kaçmaya başladıkları ve bu sırada vatandaşlar tarafından kovalandıkları yer aldı.

Pendik'te aşırı hızlı pikap, kontrolü kaybederek otobüs durağına çarptı VİDEO

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"KAÇTILAR, VATANDAŞLAR YAKALAMIŞ"

Kazadan sonra olay yerine gelen Burak Duran, "Sesi duyduk ondan sonra gördük. Durağa çarpmış ondan sonra da buraya gelmiş. Olaydan sonra kaçtılar ama vatandaşlar yakalamış" dedi.

"ANNE,BABA VE 2 ÇOCUK DURAKTA DURUYORLARDI"

Bir başka görgü şahidi Fatma Sül, "Durakta duruyorlardı, anne, baba ve 2 çocuğu. Oradan gelince durağa girdi ve havaya fırlattı" şeklinde konuştu.

1'İ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından pikabın plakasını sökerek olay yerinden kaçan 3 kişiden birinin polisin çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



























