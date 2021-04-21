Gri jako cinsi papağanı kaybolan Şenol Oğuz, aracına taktırdığı megafon sistemiyle sokak sokak anons yaparak papağanını aradı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde henüz yavruyken evine alıp büyüttüğü, Çapkın adındaki kırmızı kuyruklu gri jako cinsi papağanı kaybolan Şenol Oğuz, aracına taktırdığı megafon sitemiyle sokak sokak anons yaparak papağanını aradı.

Anons sesini duyan mahalle sakinleri, şaşırarak camlara çıktı.

Alışılmamış arama yöntemine kayıtsız kalmayan vatandaşlar cep telefonuna sarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ses getirdi.

“BİZİM İÇİN BİREYDİ, KUŞTAN DAHA ÖTEYDİ”

Papağanın sahibi Oğuz, "Papağanım cumartesi saat 4 civarı gitti. O gittiğinden beri zaten aramaya devam ediyoruz. Bizim için evin bir bireyiydi o, kuştan daha öteydi. Zaten biz aramayı bırakmadık. Her türlü afişleri astık direklere, olmadı. Sesli olarak çocuklarımızın isteğiyle bunları yaptık. Aynısını almak sorun değil, aynısını alırız ama aynı sevgiyi verebilir mi, aynı mutluluğu bulabilir miyiz bunu düşünüyoruz sadece. Çocuklar çok ağlıyor. İnsanlardan ricam şu mübarek günde kimdeyse Allah rızası için bize ulaşmaları. Zaten papağının karşılığında kim bize ulaşırsa belli bir miktar para ödülümüz var zaten.

Pendik’te papağanını kaybetti, anonsla aramaya başladı VİDEO

"BULANA 3 BİN LİRA GİBİ BİR ÖDÜL VEREBİLİRİM"

Bir an önce bulunmasını, görenlerin bilenlerin bizle iletişim haline geçmesini talep ediyoruz. Papağanımın ismi Çapkın'dı. Jako cinsi, kırmızı kuyruklu. Bebeklikten beri bakıyoruz. Şırıngayla beslerdik. Bizim için çok değerliydi. Bulana 3 bin lira gibi bir ödül verebilirim. Oğlum niyetliydi 12 yaşında, kendinden geçti duyunca. Geçen akşam kızım rüyasında görüp, uyanıp balkonlara baktı ağladı. Çapkın'ın bulunması için Pendik civarındaki her yere afişler yapıştırdık. Bütün kayıp sitelerine ilanlar verdik. Pendik-Kaynarca civarında her yerde arıyoruz." dedi.