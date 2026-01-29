Perşembe başlıyor! Lodosla birlikte gelecek, barajları dolduracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzmanlardan hem sevindiren hem de "kar" bekleyenleri biraz düşündüren yeni bir rapor geldi.

Ocak ayının son günlerinde Türkiye genelinde hava dengeleri tamamen değişiyor.

Perşembe gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak olan kuvvetli lodos, beraberinde beklenen o kritik yağışları da getiriyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, bugün itibarıyla lodosla birlikte yağışların etkili olacağını duyurdu.

Hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini belirten Hava Forum, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“Perşembe ve cuma lodos yiyeceğiz. Lodosun gözü yaşlı, yağış getirecek. Barajlarımız için çok iyi. Hafta sonundan itibaren soğuyoruz. Ancak kayda değer bir kar yok. Ne yapalım, eldeki yağışa şükredeceğiz. Bembeyaz yapacak kar görsek duyuracağız, ama şu anlık böyle bir şey yok.”