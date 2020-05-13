Peskov, Putin'le 1 aydır temas etmediğini söyledi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Kremlin Sözcüsü Peskov, virüsün Putin'e bulaşıp bulaşmadığı ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanından ayırmadığı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Rus medyasına konuşan Peskov hastalığın gidişatı ile ilgili bilgi verdi.

PUTİN'LE 1 AYDIR BİR ARADA BULUNMADI

Dmitriy Peskov'un koronaya yakalanmasından sonra en çok merak edilenlerden biri de virüsün Putin'e bulaşıp bulaşmadığı olmuştu. Putin'in gittiği her yere yanında götürdüğü Peskov, Putin ile bir ayı aşkın bir süredir temas etmediğini söyledi.

1 MAYIS'TAN BU YANA EVDEN ÇIKMADI

Temas ettiği iş arkadaşlarından birine korona teşhisi konulduğu için 1 Mayıs’tan bu yana evde bulunduğunu anlatan Peskov, ilk başlarda herhangi bir belirti hissetmediğini, ancak daha sonra ateşinin gündüz 37.4 ve gece 37.8 arasında yükselmeye başladığını ifade etti.

YÜKSEK ATEŞ VE VÜCUT AĞRILARI

Yüksek ateşe vücut ağrılarının da eşlik ettiğini belirten Peskov, ancak hem kendisinin, hem de eşi Tatyana Navka’nın o dönemi evde kalarak geçirmeyi umduklarını, ancak ikisinin de durumu kötüleşince hastaneye başvurmaya karar verdiklerini vurguladı. Peskov, "Tehlikeli olan şey, beklemek. Yüksek ateş ve vücut ağrıları ile durumun ağırlaştığını anlayınca hastaneye gittik. İyi ki gitmişiz, orada bilgisayarlı tomografi çekildi, yani (hastalığı) tam vaktinde yakaladılar.” ifadelerini kullandı.