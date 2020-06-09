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    Pilot lisans sınavları 29 Haziran'da başlayacak

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar yapılacak sınavları açıkladı.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 10:27
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    Pilot lisans sınavları 29 Haziran'da başlayacak

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen pilot lisans sınavlarının, yeniden başlatılmasına karar verildi.

    Açıklamayı, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibariyle yeniden başlatıyoruz." dedi.

    30 EYLÜL'E KADAR HANGİ SINAVLAR YAPILACAK

    Karaismailoğlu, 29 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınavı yapılacağını duyurdu.

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