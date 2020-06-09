Pilot lisans sınavları 29 Haziran'da başlayacak

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar yapılacak sınavları açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen pilot lisans sınavlarının, yeniden başlatılmasına karar verildi.

Açıklamayı, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibariyle yeniden başlatıyoruz." dedi.

30 EYLÜL'E KADAR HANGİ SINAVLAR YAPILACAK

Karaismailoğlu, 29 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınavı yapılacağını duyurdu.