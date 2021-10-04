PKK'dan kaçan 1 kişi daha teslim oldu

PKK'dan kaçan 1 kişi daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu mağaralardan başlarını çıkaramayan PKK, çözülmeye devam ediyor.

Terör örgütünden kaçan, soluğu güvenlik güçlerinin yanında alıyor.

1 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 157 OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2009'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 157'ye yükseldi.