Euro
10.3189
0.49%
Dolar
8.8716
0.18%
Altın
503.62
0.44%
Borsa
1.394
-0.51%
Bitcoin
428.461
2.89%
EXEN Coin
20.52
0.68%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    PKK'dan kaçan 1 kişi daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 18:41
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 19:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    PKK'dan kaçan 1 kişi daha teslim oldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu mağaralardan başlarını çıkaramayan PKK, çözülmeye devam ediyor.

    Terör örgütünden kaçan, soluğu güvenlik güçlerinin yanında alıyor.

    1 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLANLARIN SAYISI 157 OLDU

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2009'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 157'ye yükseldi.

    PKK dan kaçan 1 kişi daha teslim oldu #1

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir