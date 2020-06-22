Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı

İstanbul'da bugün, maske takmayanlara 900 TL para cezası uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan yeni tedbirler kapsamında Bilim Kurulu'nun önerisiyle İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıhla Meclisi'nce alınan kararla, ilde açık alanlarda maske takma zorunlu hale getirildi.

Alınan kararın ardından bugünden itibaren sokağa maskesiz çıkanlara para cezası kesilmeye başlandı. Maske takmayanların cezası ise yasağın uygulandığı şehirlerde 900 TL olarak belirlendi.

Bu kapsamda İstanbul Beşiktaş'ta polis, maske takmayanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında vatandaşların çoğunun maske taktığı gözlendi. Maske takmayan kişilere ise 900'er lira ceza kesildi.

YABANCI UYRUKLU KİŞİYE PARA CEZASI

Denetimler sırasında maskesini çıkartıp sigara içen yabancı uyruklu bir kişiye, polis idari para cezası uyguladı. Türkçe olarak kendisini çok net ifade edemeyen şahıs, itiraz etmeden cezayı kabullendi.

NEFES ALAMIYORUM DİYEN KADINA CEZA YOK

Bu olaydan hemen sonra maskeyi kronik rahatsızlığı gerekçesiyle takmadığını belirten bir kadın ise polise, "Nefes alamıyorum, o yüzden bunu mecbur kaldığımda takıyorum." dedi. Polis ise bu ifadeler karşısında herhangi bir cezai işlem uygulamadı.

Maske takmayan yabancı uyruklu kişiye ceza kesildi VİDEO