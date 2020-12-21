Bursa’da kar dağıtma vaadiyle 70 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandıran ’Ponzi Arzu’ lakaplı Arzu Mertgil’e ilk derece mahkemesince verilen 198 yıl 4 ay hapis cezası onandı.

Bursa'da 39 yaşındaki Arzu Mertgil hakkındaki iddianamede yer alan ve daha sonra birleştirme kararlarıyla ana dosyaya giren 70 mağdurdan 54’üyle ilgili Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hapis cezalarının yasaya ve usule uygun olduğunu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi, her mağdur için ayrı ayrı verilen toplam 198 yıl 4 ay hapis cezasının hukuka uygun bulunduğunu karara bağladı.

UZLAŞMA VERİLEN 16 MAĞDURUN KARARI BOZULDU

Değerlendirmede ayrıca ilk derece mahkemesinin 16 mağdur için verdiği uzlaşmaya tabi suçun cezası kararının, uzlaşmanın yönetmeliklere aykırı yapıldığı ve daha önce takipsizlik kararı verilen fiiller konusunda mahkemenin kendini yetkili sayarak ceza vermesinin usul bakımından mutlak hukuka aykırı olacağı gerekçesiyle bozulmasına hükmedildi.

AKRABA ZİNCİRİ ARAŞTIRILACAK

Mahkeme, mağdurlardan bazılarının eş ve akraba olduğu, sanıklarla görüşmeye birlikte gittikleri, bu nedenle verilecek cezaların ayrı ayrı mı yoksa zincirleme mi olması gerektiğinin araştırılmasını istedi.

Bölge mahkemesinin bozma kararında, Arzu Mertgil'in yakalandığı sırada çantasından çıkan 23 bin 445 lira ve 8 bin 900 avronun suçtan edildiğine ilişkin ilk derece mahkemesinin değerlendirmesinin eksik araştırmaya konu olduğu tespitine de yer verildi.

Ponzi Arzu'ya verilen hapis cezası kısmen uygun bulundu VİDEO

16 MAĞDUR İÇİN YENİDEN YARGILANACAK

Sanıkların, istinaf mahkemesinin hukuka uygun bulmadığı, mağdurlardan 16’sıyla ilgili karar ve diğer konularla ilgili olarak yargılanmasına ilerleyen günlerde yeniden başlanacak.





