Abone ol: Google News

Popüler oyuncakta tehlike tespit edildi: Satışı durduruldu

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlerle ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Son yapılan kontrollerde, bir ürünün daha satışı yasaklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 08:53
Popüler oyuncakta tehlike tespit edildi: Satışı durduruldu
  • Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini artırdı.
  • Bammy Collection markasına ait Pikler Halkası oyuncağı, güvenlik testlerinden geçemediği için potansiyel risk taşıyor.
  • Oyuncağın satışı durdurulup toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini tehlikeye atabilecek ürünlere yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Son denetimlerde, son dönemde ebeveynlerin ilgisini çeken Bammy Collection markasına ait Pikler Halkası adlı oyuncağın güvenlik testlerinden geçemediği açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, oyuncağın devrilme riski taşıdığı ve bu nedenle çocuklar için potansiyel yaralanma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.

Söz konusu ürünün satışı resmen durduruldu ve piyasada bulunanların toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, ürün hakkında detaylı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı:

İç Haber Haberleri