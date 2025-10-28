Popüler oyuncakta tehlike tespit edildi: Satışı durduruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini tehlikeye atabilecek ürünlere yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Son denetimlerde, son dönemde ebeveynlerin ilgisini çeken Bammy Collection markasına ait Pikler Halkası adlı oyuncağın güvenlik testlerinden geçemediği açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, oyuncağın devrilme riski taşıdığı ve bu nedenle çocuklar için potansiyel yaralanma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.

Söz konusu ürünün satışı resmen durduruldu ve piyasada bulunanların toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, ürün hakkında detaylı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı: