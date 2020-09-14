Pozantı'daki yangını 7 kilometrelik hortumla kontrol altına aldılar

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerin, arazi nedeniyle araçların giremediği alana 7 kilometre fortum çekerek müdahale ettiği ortaya çıktı.

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiindeki ormanlık alanda, 8 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, geniş bir alana yayılan yangına müdahale için bölgeye çevre illerden de çok sayıda ekip sevk edilmişti.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 5 GÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekiplerince tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu. Yangın, beşinci gününde kontrol altına alındı.

7 KİLOMETRE HORTUM ÇEKTİLER

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arazözün giremediği kayalık yamaçlara bir gecede 7 kilometre uzunluğunda hortum çekerek alevleri kontrol altına alan fedakar 'kahramanlara' teşekkür etti.

"VATAN SİZE MİNNETTAR"

Paylaşımda, "Bizde bu vatan aşkı varken ne kayalıklar, ne uçurumlar hiçbiri engel olamaz bize. Vatan size minnettar. Orman vatandır" denildi.