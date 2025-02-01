Prof. Dr. Naci Görür'den 6 Şubat depremleri açıklaması

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Deprem Dirençli Kentler’ konulu panel düzenlendi. Panele, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Görür, söyleşide, seyyahlar gibi il il dolaşarak depremi anlatmaya çalıştığını söyledi.

"ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKALIM, İNSANIMIZ ÖLMESİN"

Depreme karşı farkındalık yaratmak ve insanların bilgilenmesi için çalıştığını aktaran Görür, Diyarbakır'a doğru mesajı vermek için geldiğini ifade etti.

Depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirten Görür, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı." diye konuştu.

"DİYARBAKIR’I VURACAK OLAN BİTLİS-ZAGROS FAYI HATTINDAKİ DEPREMDİR"

Doğu Anadolu Fayı'nın Diyarbakır için asıl tehlike arz eden fay olmadığını aktaran Görür, fayın Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan geçtiğini bildirdi.

Görür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır için tehlikeli olan Bitlis-Zagros Fay Hattı'dır. Bu fay, ters fay. Deprem ürettiği zaman Diyarbakır'a daha yakın. Dolayısıyla o harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak. Ne zaman harekete geçer diye sormayın. Çünkü bilmiyorum. Geçer mi kesin geçer. Ama ne zaman geçeceğini bilmiyorum. Diyarbakır'ı deprem dirençli yapmazsanız harekete geçince kesin zarar verir."

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ 5 MİLYON TON DİNAMİTİN AYNI ANDA PATLAMASINA DENK BİR ENERJİ ÜRETTİ"

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin büyüklüğüne dikkat çeken Görür, "Tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi. Deprem olduğu zaman bu sistemler çok büyük enerji üretiyor." ifadelerini kullandı.

"AYNI YERDE, AYNI BÜYÜKLÜKTE DEPREM BİR DAHA OLUR"

Depremlerin olduğu yerde belirli bir süre sonra tekrar depremin olacağını belirten Görür şöyle konuştu: