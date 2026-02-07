Prof. Dr. Pampal’dan İstanbul ve Çukurova için kritik deprem uyarısı

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen “Deprem Gerçeğiyle Yaşamak” panelinde konuşan Deprem bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, deprem riskinin yalnızca İstanbul’la sınırlı olmadığını vurguladı. Panelde, Adana’nın yapı stoku, aktif faylar ve olası senaryolar bilim insanları tarafından ele alındı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ADANA'YA ETKİSİ

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Adana ve Kozan’da ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatan Pampal, Adana’da yaklaşık 500 can kaybı yaşandığını belirtti. Pampal, “Bu depremler Adana’nın kendi depremi değildi. Doğu Anadolu Fayı ve Çardak Fayı’nın kırılmasıyla oluşan 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, çevre illerde de ağır sonuçlar doğurdu” ifadelerini kullandı.

KOZAN VE ÇEVRESİ İÇİN "YÜKSEK TEHLİKE" VURGUSU

Bölgedeki aktif faylara dikkat çeken Pampal, Adana’nın özellikle kuzeydoğu kesiminde riskin daha belirgin olduğunu söyledi. Kozan, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve çevresindeki yerleşimlerin aktif faylara yakın olduğunu belirten Pampal, “Bu fayların birçoğu 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip. Kozan dâhil bu bölgelerde tehlike oldukça yüksek” dedi.

İSTANBUL'DA KIRILMAMIŞ FAY UYARISI

İstanbul için en büyük riskin Marmara Denizi içindeki kırılmamış fay segmenti olduğunu ifade eden Pampal, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda yaklaşık 30–35 kilometrelik bir bölümün henüz kırılmadığını söyledi. Pampal, “Bu parça deniz altında olduğu için net ölçülemiyor ancak kırılmadı ve kırılacak” diye konuştu.

"7'YE YAKIN BİR DEPREM BEKLİYORUM"

İstanbul’da 6,5–7 büyüklüğünde bir deprem beklentisini daha önce de dile getirdiğini hatırlatan Pampal, görüşünde bir değişiklik olmadığını belirtti. “7’ye yakın büyüklükte bir depremi İstanbul maalesef yaşayacak. Bu, fayın kırılmasıyla sürecin tamamlanması anlamına geliyor” dedi.

GÜNEY KOL DA RİSK TAŞIYOR

Pampal, Marmara’daki riskin yalnızca kuzey kolla sınırlı olmadığına da dikkat çekti. İznik–Gemlik–Pamukova hattındaki güney kolun da uzun süredir kırılmadığını belirten Pampal, “Bu fay 7–7,5 büyüklüğünde deprem üretebilir. Kırılması hâlinde İstanbul, Bursa ve çevresi ciddi şekilde etkilenir. Risk yüksek, çözüm riskleri azaltmaktan geçiyor” diyerek uyarılarını yineledi.