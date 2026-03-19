PTT'den Ramazan Bayramı'na özel tebrik kartları

Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.

Bayramda bazı vatandaşlar sevdiklerine kavuşurken, bazıları ise araya giren mesafelerle telefonlaşacak.

Eski dönemlerde özel notlar yazılarak mektuplar, kartlar gönderilirken, şimdi ise telefonlar bu işi devralıyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI GELENEKSEL DEĞERLERİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu eski ve maneviyat yüklü geleneği yaşatmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PTT, bayram dolayısıyla geleneksel değerleri yaşatacak özel bir çalışma yaptı.

PTT'DEN RAMAZAN BAYRAMI'NA ÖZEL TEBRİK KARTLARI

Bayram vesilesiyle PTT tarafından hazırlanan özel tebrik kartları, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kartlar, Türkiye genelindeki PTT iş yerlerinden ücretsiz temin edilebiliyor.

Kartlarla, bayramlaşma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"ÖZEL TASARIMLARLA OLUŞTURULDU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramların bağları güçlendiren özel günler olduğuna işaret ederek, şu sözleri kullandı:

"Geçmişten izler taşıyan, Ramazan Bayramı'nın paylaşma, hatırlama ve gönül alma kültürünü yaşatmayı amaçlayan kartlar, vatandaşların sevdiklerine anlamlı mesajlar ulaştırmasına vesile oluyor."

Hazırlanan kartların, bayramın geleneksel değerlerini yansıtan özel tasarımlarla oluşturulduğunu bildiren Uraloğlu, vatandaşların bayram tebriklerini sevdiklerine ulaştırması için PTT'nin ülke genelindeki yaygın hizmet ağının hazır olduğunu aktardı.

"PTT'NİN KÖKLÜ GELENEĞİYLE MANEVİ ATMOSFERİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Uraloğlu, mektuplaşma kültürünün ayrı bir değere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital iletişimin hız kazandığı bir dönemde dahi el yazısıyla yazılmış bir bayram tebriğinin taşıdığı anlam çok kıymetlidir. PTT'nin köklü posta geleneğiyle bayramların manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyoruz."