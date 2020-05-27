Rahipten su tabancasıyla vaftiz

Bir bebek, sosyal mesafe tedbirlerine uyan maskeli bir rahip tarafından uzaktan su tabancasıyla vaftiz edildi.

Koronavirüs salgını sonrası uygulanan sosyal mesafe, ciddi bir konu haline geldi...

Amerika ve Avrupa'da virüsün salgının tırmanması sonrası kiliseler de sosyal mesafe için ayinlerde kendi çözümlerini üretti...

Bu çözümlerden biri de su tabancası...

Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir papaz, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşları, oyuncak su tabancası yardımıyla "kutsal su" sıkarak kutsamıştı.

SOSYAL MESAFELİ VAFTİZ

ABD’de bu kez bir bebeğin, kilisede rahip tarafından su tabancasıyla vaftiz edildiği fotoğraf sosyal medyada dalga konusu oldu..

Korona tedbirleri kapsamında bir rahibin sosyal mesafeyi korumak maksadıyla bebeğe su tabancası doğrulttuğu fotoğraf, sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı.