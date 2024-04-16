Ramazan Bayramı tatilinde 6 milyondan fazla kişinin tercihi hava yolu ile seyahat oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayram tatilinde ülke genelinde toplamda 42 bin 573 uçak trafiği gerçekleşirken 6 milyon 852 bin 948 yolcu hava yolu ile seyahat etti" dedi.

DHA

Türkiye'nin dört bir yanında tamamlanan ulaşım çalışmaları, vatandaşın hayat konforunu artırmakta.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de yurt genelinde tüm ulaşım hatlarında büyük yoğunluk yaşanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolu kullanım istatistiklerini açıkladı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her geçen yıl artan hava yolu trafiğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 22 yılda yaptığımız hava yolu yatırımları meyvesini veriyor, vatandaşlarımız yolculuklarda uçak konforunu tercih ediyor. Uçak yolculuğu artık gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu." dedi.

"6 milyon 852 bin 948 kişi hava yolu ile seyahat etti"

Bayram tatilini kapsayan 5-14 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelindeki havalimanlarında 42 bin 573 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 6 milyon 852 bin 948 yolcunun seyahat ettiğini kaydeden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hava yollarında artan yolcu sayıları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında güvenli, ekonomik, konforlu ve hızlı bir hava yolu ulaşımı sağlamak için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeler ve hizmetlerimizle taçlandırarak ulaşımın yüzyılı yapacağız.

İstanbul Havalimanı'nda 2 milyondan fazla yolcuya hizmet sağlandı

Bakanlık olarak ulaşımın her modunda, son teknoloji sistemler ve yatırımlar yaparak ulaşımda Türkiye'ye adeta çağ atlattıkları belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede ülkemizin ekonomisini ve istihdamını artırmak için çalışıyoruz. Ülkemizin turizmini, sanayisini ve ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda da hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram tatili süresince turizm bölgelerindeki havalimanlarında 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını işaret eden Uraloğlu, bu süreçte İstanbul Havalimanı'nda 14 bin 546 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ve 2 milyon 212 bin 709 yolcuya hizmet verildiğini, 14 Nisan 2024'te ise 245 bin 995 yolcu sayısına ulaşıldığını ve bunun 2024'ün en yüksek rakamına olduğunu bildirdi.

"Antalya yine en fazla yolcunun seyahat ettiği şehirlerimizden oldu"

Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 gün olması ve okul ara tatilinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle turizm bölgelerine doğru da önemli oranda seyahat gerçekleştiğini, turizm merkezlerindeki havalimanlarının bayramda da yüksek dolulukla çalıştığına değinerek, şunları kaydetti:

Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 502 uçak trafiği gerçekleşti ve 365 bin 972 yolcuya hizmet verildi. 14 Nisan 2024 tarihinde ise 42 bin 453 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 2 bin 160 uçak trafiği gerçekleşti ve 324 bin 595 yolcuya hizmet verildi. 14 Nisan 2024 günü 38 bin 168 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı.



Turizm şehrimiz Antalya'ya ise yine en fazla yolcunun seyahat ettiği şehirlerimizden oldu. Antalya Havalimanı'nda 4 bin 941 uçak trafiğinde 786 bin 962 yolcuya hizmet verilirken 13 Nisan 2024 günü 97 bin 791 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 764 uçak trafiği gerçekleşti ve 76 bin 544 yolcuya hizmet verildi. Muğla Dalaman Havalimanı'nda da 736 uçak trafiği gerçekleşirken 115 bin 960 yolcuya hizmet verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)