Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ramazan Bayramı süresince havadan ve karadan trafik denetimine Bayraktar TB2 de katılacak.

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde bayram öncesi etkinliğin arttırılması hedefiyle Bursa genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Bursa-İstanbul karayolunda da helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Ekipler yol boyunca yolcu otobüslerini ve diğer taşıtları durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Ekipler 24 saat görevde olacak

Ayrıca huzurun sağlanması ve vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için il jandarma ekipleri bayram süresi ve devamında trafik denetimi gerçekleştirmeye devam edecek. Ekipler 24 saat, 2 bin 224 ayrı noktada, 300 personel ile birlikte trafiği denetleyecek.

Ramazan Bayramı'nda Bayraktar TB2 de görevde olacak - VİDEO

Bayraktar TB2 de görev alacak

Diğer yandan helikopterin yanında 2 adet drone ve 1 adet takbul gözlüğü de bu faaliyetler çerçevesinde kullanılacak. Bayraktar TB2 de denetimlerde görev alacak.