Rekor geliyor: Cuma gününe hazır olun

Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geldi.

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, cuma günü zirve yapacak.

Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor. Özellikle Şırnak’ta yaşayan vatandaşların dikkatli olması vurgulandı.

50 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla Cuma günü Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırılacağını duyurdu.

Özellikle Şırnak Cizre'de sıcaklıkların 50 dereceye çıkacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tarihi bir ana tanıklık edeceğiz: 50 derece ile tüm zamanların büyük Türkiye Cumhuriyeti sıcaklık rekorunu kırabiliriz... Şırnak Cizre’de gölgede 50 derece ile tüm zamanların Türkiye rekoru gelebilir.”