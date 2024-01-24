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Resmi Gazete'de yayınlandı! İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı

Resmi Gazete'de yayınlandı! İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.