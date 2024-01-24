Resmi Gazete'de yayınlandı! İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.
İki fakülte kuruldu
Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.
Yüksekokul ve fakülte kapatıldı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.
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