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    Reyhanlı katliamının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı

    Reyhanlı katliamının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı

    Reyhanlı ilçesinde 2013'te meydana gelen terör saldırısının sorumlularından terörist Ercan Bayat, adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 10.09.2020 - 23:24
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    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

    Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

    TUTUKLANDI

    Gerçekleşen iki ayrı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edilen Bayat, 2012 yılındaki Samandağ ilçesinde işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı.

    Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.

    Reyhanlı katliamının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı #1

    Reyhanlı katliamının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı #2

     

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