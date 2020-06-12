Her yıl onlarca kişinin deniz sezonunda hayatını kaybettiği Samandağ-Çevlik sahilinde boğulma tehlikesi geçiren bir kadın, oradan geçen bir doktor tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ-Çevlik sahilinde, yaz sezonunun açılmasıyla beraber denize giren bir kadın rip akıntısı sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

DOKTOR TARAFINDAN KURTARILDI

Serinlemek için girdiği denizde çırpınmaya başlayan kadını vatandaşların fark etmesi üzerine olaya müdahale edildi. Boğulma tehlikesi geçiren kadının imdadına itfaiye ekipleri ve oradan geçen doktor yetişti.

Belediye ekiplerinin de müdahalesi ile karaya çıkarılan ve kalp masajı yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hatay'da rip akıntısına kapılan kadının kurtarılma anı VİDEO