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    Rize'de 2 katlı ev yandı

    Pazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 31.07.2020 - 21:24
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    Rize'de 2 katlı ev yandı

    Rize’nin Pazar ilçesi Merdivenli köyünde, emekli öğretmen Erdoğan Aksu’ya ait 2 katlı evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

    Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına yolların dar olması nedeniyle Kaçkar ve Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı.

    2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Yaklaşık 2 saat süren yangın, yapılan müdahale sonrası kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinden Faruk Aksu, kurban kesmek için Soğuksu Mahallesine gittiğini, komşularının ev yanıyor diye araması ile olaydan haberdar olduğunu söyledi.

    Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

    Rize'de 2 katlı ev yandı #1

    Rize'de 2 katlı ev yandı #2

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