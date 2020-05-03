- En Son Haber
- İç Haber
- Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor
Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Çamlıhemşin'de yaylalar, ilkbaharın güzelliklerini yansıtıyor.
- AA
- 03.05.2020 - 13:58
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharın gelişiyle canlanan doğa, görenleri adeta büyülüyor.
Havaların ısınmasıyla ilkbaharın kendini hissettirmeye başladığı Çamlıhemşin'de, doğa rengarenk örtüsüne büründü.
En önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Çamlıhemşin ilçesi ve yaylalarında, ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.
YAYLALARDA İLKBAHAR GÜZELLİĞİ
Dünyaca ünlü Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın önemli bölümünü kapsayan Zilkale, Fırtına Deresi, Palovit, Gelintülü Şelaleleri'ne sahip ilçede, yeşeren doğa görsel şölen sunuyor.
Çamlıhemşin'de bahar manzaraları VİDEO