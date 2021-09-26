Rize'de Çay Çarşısı'nın inşaatında sona gelindi
- Haber Merkezi
- 26.09.2021 - 15:02
- Güncelleme : 26.09.2021 - 16:08
Rize'de yapımına başlanan "çay bardağı çarşısı" kendini göstermeye başlarken, çalışmalar ise devam ediyor.
İnşa edilen çay bardağı çarşısında; çay evleri, satış reyonları ile birlikte Rize bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi detaylar yer alacak.
Karadeniz'in yeni sembollerinden birisi olmaya hazırlanan çarşının açılması için geri sayım başlarken, çarşı için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak.
Rize'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağı düşünülen çarşının çalışmalarına ilişkin son detayları ise çektiğimiz fotoğraf ve video ile toparladık.
RİZE'NİN ÇAY ÇARŞISI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
"Rize'nin vizyon projesi" hizmete açıldıktan sonra vatandaşlara çayın serüveni anlatılacak.
Proje daha inşaat aşamasındayken dikkati çekerken, açıldıktan sonra ise bölge halkının ilgisinin artacağı belirtiliyor.
29 metrelik çay bardağının hizmete açılmasının ardından, vatandaşların ailesiyle vakit geçireceği bir sosyal yaşam alanı olacak.
Çay bardağı çarşısının yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek, turizm gelirlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
Rize'de Çay Çarşısı'nın inşaatında sona gelindi VİDEO