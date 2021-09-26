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Rize'de Çay Çarşısı'nın inşaatında sona gelindi

Rize'de Çay Çarşısı'nın inşaatında sona gelindi

Rize'de inşa edilen çay çarşısının camları takılırken, çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. 30 metre yüksekliğinde ve 7 kat olarak planlanan çarşı, bittiğinde ise dünyanın en büyüğü olacak.