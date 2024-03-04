Rize’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Tunca-Durak grup yolu Çirihinci bölgesinde akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Durak köyünden ilçe merkezine gitmekte olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kamyonet, uçurumun kenarında durdu
Şarampole yuvarlanan kamyonet, alt yola düşerek uçurumun kenarında durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sev edildi.
Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçurumun kenarında kalan kamyonetin üstünü keserek yaralanan 6 kişiyi bulunduğu yerden çıkarttı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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