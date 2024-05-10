Meteoroloji'den 13 ile sarı uyarı! Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki hava durumu raporunu açıkladı. Yoğun yağış ve şiddetli rüzgar için uyarılar yapıldı. İşte tahmin edilen sıcaklık değerleri...

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ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu yayınlandı.

Detaylı hava durumu raporunda, beklenen sıcaklık değişiklikleri ve uyarılara yer verildi.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Eskişehir, Çankırı, Konya, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

13 ile sarı kod

Meteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan iller ise şu şekilde; Antalya, Burdur, Edirne, Isparta, İzmir, Muğla, Van, Balıkesir, Çanakkale, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ



Hava sıcaklığı

Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Marmara ile kuzey kesimlerde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Toz taşınımı

Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.