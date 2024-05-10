Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu yayınlandı.
Detaylı hava durumu raporunda, beklenen sıcaklık değişiklikleri ve uyarılara yer verildi.
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Eskişehir, Çankırı, Konya, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
13 ile sarı kod
Meteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan iller ise şu şekilde; Antalya, Burdur, Edirne, Isparta, İzmir, Muğla, Van, Balıkesir, Çanakkale, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ
Hava sıcaklığı
Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar
Marmara ile kuzey kesimlerde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Toz taşınımı
Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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